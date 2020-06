Mafia III DE, Civilization VI New Frontier, Crucible и др.: Steam представил лучшие новые игры, бесплатные игры и дополнения мая 2020 года

Игровой магазин Steam подвел итоги мая и опубликовал подборку лучших новых игр за этот месяц, сформировав Топ-20 по по объему выручки за первые две недели после выпуска, а также Топ-5 бесплатных игр с наибольшим числом уникальных игроков.

Более половины игр из этого списка стали для разработчиков первой работой в Steam, это студии Blacklight Interactive, Duoyi (Hong Kong) Interactive Entertainment Limited, GhostShipGames, Kabam Games, Inc., No Code, Noobz from Poland, PersonaeGame Studio, Relentless Studios и vanripper. Также были представлены разработчики из 11 разных стран.

Сразу три игры попали и в список лидеров по количеству прибыли, и в список самых популярных бесплатных новинок, это Crucible, «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» и «Shop Titans: создавай и строй». Подобные пересечения случались и раньше, но они были единичными. Эти продукты не только собрали много поклонников, но и добавили контент, который сообщество посчитало достойным дополнением к базовой игре.

В мае вышло несколько крупных дополнений, которые нашли большой отклик у игроков. Обычно их включают в список лучших новинок, но учитывая количество нового контента, Steam решил отдельно выделить 5 лучших дополнений к играм, отобранных по объему выручки во время выпуска.