Магазин Epic Games Store запустил систему внутриигровых достижений

Как и было обещано еще в конце прошлого года, игровой магазин Epic Games Store начал внедрять в отдельные игры систему достижений (achievements). В данный момент система «ачивок» уже работает в играх Ark: Survival Evolved, Kingdom Come, Killing Floor 2, Escapists, Death Stranding и Satisfactory, однако в ближайшее время список совместимых игр будет расширен.

Судя по видео, для ачивок создали отдельную панель в правой части экрана, где указаны уже полученные и потенциально доступные достижения вместе с полосой прогресса.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.

This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.

We’ll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV

— Epic Games Store (@EpicGames) July 29, 2020