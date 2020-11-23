Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales возглавила британский розничный чарт для PS5, новая Call of Duty взяла первенство в общем британском рейтинге, а Cyberpunk 2077 вышла на первое место в недельном чарте Steam
Супергеройский экшен про Человека-паука Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, продолжение одной из лучших игр 2018 года, ожидаемо стал самой продаваемой стартовой игрой для PS5 в британской рознице, а Call of Duty: Black Ops Cold War на второй неделе вышла на первое место британского розничного чарта, сместив Assassin’s Creed Valhalla на второе место.
Точных данных по продажам пока нет, но GI.biz утверждает, что британский запуск PS5 стал одним из крупнейших в истории PlayStation. Учитывая многочисленные сообщения о небывалом ажиотаже, в это охотно верится. Продажи Spider-Man: Miles Morales за две недели оказались на 57% хуже по сравнению с первой Marvelʼs Spider-Man за аналогичный период. Отчасти такой результат обусловлен тем, что новая игра про Человека-паука не является полноценным продолжением, а отчасти повлияла эпидемия и сейчас больше покупают цифровые копии.
На второе место в рейтинге самых продаваемых игр на PS5 вышла FIFA 21 — продажи игры взлетели на 121%, не в последнюю очередь благодаря скидкам в честь Черной пятницы.
Запуск PS5 заметно помог еще одному проекту — DiRT 5 вернулся в топ-40, заняв 28 место. Новая часть автосимулятора от Codemasters стартовала с 38 места, а и выбыл из топа уже на второй неделе. На PS5 пришлось 72% всех продаж за прошлую неделю, завершившуюся 21 ноября.
Топ-10 розничных продаж для PS5
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Demon’s Souls
- Sackboy: A Big Adventure
- Watch Dogs: Legion
- Godfall
- Fortnite: The Last Laugh Bundle
- Dirt 5
- Mortal Kombat 11: Ultimate
В общем топе Assassin’s Creed Valhalla, показавшая лучший старт в истории франшизы, на второй недели ожидаемо сдала позиции. И чарт возглавила новая Call of Duty, которая впервые за 13 лет не смогла стартовать с первого места в британской рознице, не в последнюю очередь из-за ограниченной доступности дисков в магазинах.
Общий топ-10 розничных продаж
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- Fornite: The Last Laugh Bundle
- Hyrule Warriors: Age of Calamity
- Watch Dogs: Legion
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8: Deluxe
- Minecraft (Switch)
Тем временем Cyberpunk 2077 вырвался на первое место в свежем недельном чарте Steam —в предыдущей версии рейтинга горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG польской студии CD Projekt Red, который выходит 10 декабря, занимал девятое место. Топ-10 магазина формируется по выручке за неделю.
Топ-10 игр в Steam за неделю (с 16 по 21 ноября)
- Cyberpunk 2077
- Valve Index VR Kit
- Phasmophobia
- Among Us
- Football Manager 2021
- Sakuna: Of Rice and Ruin
- «Destiny 2: За гранью Света» + Сезон
- Hades
- Wallpaper Engine
- Total War: WARHAMMER II — The Twisted & The Twilight
Сравнить рейтинги двух недель (9-14 и 16-21 ноября) можно ниже: