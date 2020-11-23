Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales возглавила британский розничный чарт для PS5, новая Call of Duty взяла первенство в общем британском рейтинге, а Cyberpunk 2077 вышла на первое место в недельном чарте Steam

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Супергеройский экшен про Человека-паука Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, продолжение одной из лучших игр 2018 года, ожидаемо стал самой продаваемой стартовой игрой для PS5 в британской рознице, а Call of Duty: Black Ops Cold War на второй неделе вышла на первое место британского розничного чарта, сместив Assassin’s Creed Valhalla на второе место.

Точных данных по продажам пока нет, но GI.biz утверждает, что британский запуск PS5 стал одним из крупнейших в истории PlayStation. Учитывая многочисленные сообщения о небывалом ажиотаже, в это охотно верится. Продажи Spider-Man: Miles Morales за две недели оказались на 57% хуже по сравнению с первой Marvelʼs Spider-Man за аналогичный период. Отчасти такой результат обусловлен тем, что новая игра про Человека-паука не является полноценным продолжением, а отчасти повлияла эпидемия и сейчас больше покупают цифровые копии.

На второе место в рейтинге самых продаваемых игр на PS5 вышла FIFA 21 — продажи игры взлетели на 121%, не в последнюю очередь благодаря скидкам в честь Черной пятницы.

Запуск PS5 заметно помог еще одному проекту — DiRT 5 вернулся в топ-40, заняв 28 место. Новая часть автосимулятора от Codemasters стартовала с 38 места, а и выбыл из топа уже на второй неделе. На PS5 пришлось 72% всех продаж за прошлую неделю, завершившуюся 21 ноября.

Топ-10 розничных продаж для PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Demon’s Souls Sackboy: A Big Adventure Watch Dogs: Legion Godfall Fortnite: The Last Laugh Bundle Dirt 5 Mortal Kombat 11: Ultimate

В общем топе Assassin’s Creed Valhalla, показавшая лучший старт в истории франшизы, на второй недели ожидаемо сдала позиции. И чарт возглавила новая Call of Duty, которая впервые за 13 лет не смогла стартовать с первого места в британской рознице, не в последнюю очередь из-за ограниченной доступности дисков в магазинах.

Общий топ-10 розничных продаж