Машинное зрение поможет пчеловодам в борьбе с опасными клещами, паразитирующими на пчелах

Студенты из Швейцарии обучили алгоритм распознавания изображений ApiZoom искать на фотографиях следы клещей Varroa destructor, паразитирующих на пчелах.

Исследователи отмечают, что Varroa destructor являются одной из самых серьезных угроз для медоносных плеч. Паразиты откладывают яйца в улье и питаются гемолимфой пчел и их личинок. Хотя насекомые от этого не умирают, они слабеют, болеют и начинают давать нездоровое потомство, из-за чего со временем весь рой может погибнуть.

Пчеловоды всеми силами пытаются избежать появления клещей. Для этого им приходится ежедневно тратить уйму времени на тщательное инспектирование отходов жизнедеятельности улья в поисках следов паразитов. Но хуже всего то, что распознать присутствие крошечных клещей крайне сложно — по размеру они не больше 1,8 мм. Как следствие, заражение часто остается незамеченным, пока не оказывается слишком поздно.

Выходом из ситуации может стать машинное обучение, как нельзя лучше справляющееся с сортировкой однотипных зашумленных данных — таких как фото поверхности, покрытой крошечными объектами, среди которых могут оказаться трупики клещей.

Как сообщается, проект швейцарских студентов из Федеральной политической школы Лозанны стартовал в 2017 году, и с тех пор нейросеть прошла обучение на десятках тысяч изображений. Процент успешных попыток по обнаружению паразитов достиг за это время 90%, что сопоставимо с уровнем внимания человека — при этом ИИ работает гораздо быстрее.

Сейчас студенты планируют как можно шире распространить свое решение среди пчеловодов. В ближайшее время они опубликуют соответствующее приложение в виде веб-версии и для смартфонов. От пчеловодов будет требоваться лишь сфотографировать отходы жизнедеятельности улья и загрузить снимки в программу на анализ алгоритму.

Исследователи отмечают, что с помощью приложения можно будет не только узнать, заражен ли конкретный улей, но и изучить, как обстоят дела с клещами в регионе. Кроме того, собирая такие данные, ученые смогут отслеживать потенциальные мутации Varroa destructor, а также исследовать эффективность используемых пчеловодами методик по выведению паразитов.

Источники: TechCrunch, hightech.plus