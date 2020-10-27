Microsoft представила специальное издание контроллера Xbox в стиле «Мандалорца»

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Как раз к выходу горячо ожидаемого продолжения «Мандалорца» по вселенной Star Wars (напомним, второй сезон стартует в онлайн-кинотеатре Disney+ уже в эту пятницу, 30 октября), но, увы, сделан он не из бескара, а из пластика.

И хотя он сделан не из бескара, художники постарались на славу, сделав его максимально аутентичным: узор на контроллере и подставке для зарядки имитирует мандалорскую броню — он содержит знакомые элементы (потертости и символы кланов), а на обратной стороне геймпада нанесен постер о вознаграждении за поимку малыша Йоды.

Специальное издание фирменного контроллера Xbox поступит в продажу 31 декабря (Microsoft уже открыла предзаказы в своем онлайн-магазине). Фанатам «Мандалорца» придется раскошелиться — покупка стилизованной версии контроллера обойдется в $170, тогда как обычный набор из контроллера и зарядной станции стоит $100 ($60+$40).

Контроллер можно будет использовать как с моделью Xbox One, так и с грядущими консолями Xbox Series X|S, а также ПК и мобильными устройствами.