Мини-исследование: теория плоской Земли своей популярностью во многом обязана YouTube

Теория плоской Земли не нашла бы такого огромного числа последователей без помощи YouTube. Согласно небольшому исследованию преподавателя по теории коммуникации Техасского технологического университета Эшли Ландрум, именно видеоплатформа Google поспособствовала стремительному росту числа верующих в то, что наша планета имеет форму плоского диска.

Как сообщается, из 30 опрошенных Ландрум сторонников плоской Земли все, за исключением одного, «уверовали» в теорию заговора после просмотра пропагандирующих ее роликов на YouTube. Причем контент на эту тему им порекомендовал сам сервис, заметив, что пользователи неравнодушны к конспирологии (так, некоторые из респондентов ранее искали в интернете информацию о том, на самом ли деле американцы летали на Луну, другие — интересовались альтернативной трактовкой терактов 11 сентября 2001 года).

Единственный человек, который стал адептом теории плоской Земли, не указав YouTube в качестве источника знаний, перенял это мнение от членов своей семьи. Однако и те, в свою очередь, засомневались в том, что планета имеет форму эллипсоида, после увиденного на YouTube ролика.

Ландрум, представившая результаты своего исследования в ходе конференции, организованной Американской ассоциацией развития науки, не считает, что принадлежащий Google видеохостинг злонамеренно занимается распространением конспирологических теорий. По ее словам, алгоритмы сервиса просто предоставляют пользователю информацию на интересующую его тему — даже если эта информация вводит в заблуждение. В то же время, она призвала сервис усовершенствовать систему рекомендаций, сделав ее «более сбалансированной».

«На YouTube много полезных видеороликов, но также много таких, которые вводят в заблуждение. При этом алгоритмы сервиса сильно упрощают распространение дезинформации, поскольку «рекомендуют» ее пользователям, наиболее уязвимым к ней, — отметила Ландрум. — Если мы хотим, чтобы люди критически воспринимали информацию, между роликами от сторонников теорий заговора и высококачественными видеоматериалами, как минимум, должен быть баланс».

«Конечно, считать, что Земля плоская, само по себе не вредно. Однако вера в это влечет за собой недоверие к другим фактам, а также к государственным институтам и власти в целом»,— добавила она.

Также Ландрум призвала своих коллег выпускать больше познавательных роликов, развенчивающих мистификации.

«Людям, которые сейчас интересуются теориями заговора, необходимо предоставить альтернативу — ролики, в которых конспирология будет развенчиваться», — заявила исследовательница.

«Разумеется, таким образом не удастся переубедить абсолютно всех. Однако существует весьма значимый процент сомневающихся — для них разоблачения будут наиболее полезными», — заметила Ландрум и резюмировала: «Единственное, что мы можем сделать с растущим числом контента от сторонников теорий заговора — это попытаться противопоставить ему растущее число качественных видеоматериалов».



Источник: The Guardian