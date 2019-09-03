Миссия «Чандраян-2» готовится к высадке на поверхность Луны

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Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2», несущий на себе луноход, успешно отделился от орбитального зонда, сообщается на сайте Индийского космического агентства ISRO.

Напомним, «Чандраян-2» является второй индийской исследовательской лунной миссией. Она состоит из орбитального зонда, посадочного модуля «Викрам» и лунохода «Прагаян». Старт миссии состоялся 22 июля 2019 года, а 20 августа аппараты в полетной конфигурации вышли на окололунную орбиту. Затем последовало пять успешных маневров по постепенному снижению высоты, и сейчас аппараты находятся на орбите с параметрами 119×127 километров.

Фотографии ударных лунных кратеров, сделанные орбитальным аппаратом «Чандраян-2». Кратеры на снимках подписаны.



2 сентября 2019 года состоялось успешное разделение посадочного модуля и орбитального аппарата. Мягкая посадка «Викрама» в районе южного полюса Луны должна состояться 7 сентября 2019 года, причем перед этим модулю предстоит совершить два маневра коррекции орбиты в рамках подготовки к высадке.

Модуль и луноход в течение одного лунного дня будут изучать механические, тепловые и химические свойства реголита при помощи спектрометров и других научных приборов, а также займутся сейсмическими исследованиями. Научная программа орбитального зонда, который будет работать на лунной орбите высотою 100 км, рассчитана на один год. Аппарат будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную ионосферу и экзосферу.

Источник: N+1