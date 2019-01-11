Мобильный оператор AT&T «улучшил» сеть 4G до 5G, заменив значок на экранах смартфонов пользователей

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Американский оператор мобильной связи AT&T решил переименовать свою существующую сеть 4G LTE в «5G E» и выпустил обновления, заменяющие значок стандарта на экране у части пользователей.

Как сообщается, AT&T в начале января официально заявила, что те части сети оператора, которые поддерживают технологии LTE-Advanced: carrier aggregation («объединение несущих»), 4×4 MIMO и 256 QAM, — отныне именуются «5G Evolution». А настоящая сеть 5G, которой у компании пока нет, будет называться «5G+».

Часть смартфонов на операционной системе Android (в частности, Samsung Galaxy S8 Active, LG V30 и LG V40), подключенные к оператору, уже начали показывать значок 5G E вместо обычного 4G LTE.

Как подчеркивает Ars Technica, первым технологии LTE-Advanced запустил у себя другой оператор, T-Mobile, еще в 2016 году, при этом сейчас они есть и у других основных конкурентов, Sprint и Verizon, — но ни одна из этих компаний не додумалась просто взять и переименовать сеть.

«Важно уточнить, что AT&T не вносили каких-либо улучшений в существующую сеть и характеристики их 4G-покрытия ничем не отличаются от характеристик покрытия других мобильных операторов. Следовательно, речь идет о чистейшей воды маркетинговом приеме, вводящим в заблуждение пользователей», — пишет The Verge.

So is AT&T doing that thing where they change the definition of a service they already provide and call it something close to the next gen service name? What is 5GE? Is it any different than 4G LTE? pic.twitter.com/hKBbc6HbpL — Kyle Comeau (@KAComeau) January 7, 2019

Напоследок отметим, что Sprint, T-Mobile и Verizon уже раскритиковали и высмеяли решение AT&T. В частности, Verizon опубликовала «открытое письмо» в ключевых американских изданиях, заявив, что «когда мы говорим о 5G, мы имеем в виду именно настоящий 5G».

«Люди должны знать, о каком именно поколении мобильной связи идет речь, чтобы иметь возможность сравнивать тарифы и продукты», — отметили в Verizon.

didn’t realize it was this easy, brb updating pic.twitter.com/dCmnd6lspH — T-Mobile (@TMobile) 7 января 2019 г.

Источники: N+1, The Verge