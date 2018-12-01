Morgan Stanley рекомендует инвесторам обратить внимание на частные космические компании, в частности, на небезызвестную SpaceX Илона Маска
Аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley советуют своим клиентам обратить внимание на космос. По их мнению, в 2019 году в космической экономике произойдет ряд революционных событий.
«Мы стоим на пороге важнейших технологических и отраслевых вех. Это сильно повысит ставки в космической индустрии», — пишет в письме инвесторам аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.
В настоящее время, по данным инвестбанка, на космические компании обращает внимание лишь малая часть инвесторов. Это, как правило, только те люди, у которых космические стартапы уже представлены в инвестиционном портфеле.
Джонас и его коллеги из Morgan Stanley убеждены, что настало время поменять подход. Они советуют инвесторам обратить внимание на космическую индустрию и говорят, что 2019 год — лучший для инвестиций в нее.
В лидеры космического рынка Morgan Stanley записывает SpaceX и Blue Origin. При этом большой вклад в развитие космического рынка эксперты ждут и от менее масштабных проектов вроде Vector и RocketLab, а также от Virgin Orbit.
Учитывая все это, аналитики видят большие возможности для роста отрасли. Они прогнозируют, что к 2040 году космическая экономика будет оцениваться в $1 трлн. Причем особый успех они пророчат предприятию Илона Маска.
«На сегодняшний день капитализация SpaceX оценивается в $28 млрд, и в будущем, с запуском собственной сети спутников, новыми контрактами NASA и первыми коммерческими пусками ракет Falcon Heavy, она может увеличиться в 2-5 раз», — подчеркнули аналитики.
Источники: CNBC, hightech.plus