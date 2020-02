«Мулан» станет первым киноремейком классического мультфильма Disney с «жестоким» рейтингом PG-13

Грядущий фильм «Мулан» станет первым киноремейком на основе классического мультфильма Disney, который получит достаточно взрослый рейтинг PG-13 за наличие сцен жестокости.

Если вы думали, что снять фильм о «девушке-воине с мечом» с детским рейтингом просто нереально, то наверное плохо знаете The Walt Disney Company. При желании компания вполне могла заставить создателей вырезать самые кровавые сцены, уложившись в начальные рейтинги G/PG.

Однако руководство студии явно понимало, что в таком случае «Мулан» сильно потеряет в зрелищности, а значит не сможет привлечь массовую аудиторию. Таким образом рейтинг PG-13 станет той золотой серединой, которая позволит придти на фильм всей семьей, обеспечив то самое сопровождение подростков взрослыми (Parental guidance).

Отметим, что все предыдущие ремейки новой волны от Disney, включая «Aladdin», «The Lion King», «Beauty and the Beast», выходили под рейтингами G и PG. Последним фильмом студии с рейтином PG-13 стал «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (2017).

Напомним, что фильм Mulan / «Мулан» рассказывает о женщине-воине из средневековой китайской баллады о Хуа Мулань, которая отправляется защищать страну от захватчиков вместо больного отца. Режиссером картины выступила Ники Каро, главные роли сыграли Лю Юфей («Запретное царство»), Гун Ли («Мемуары гейши»), Джейсон Скотт Ли («Дракон: История жизни Брюса Ли»), Донни Йен («Ип Ман»), Джет Ли («Однажды в Китае») и другие. Премьера фильма «Мулан» состоится 27 марта 2020 года.

Источник: Variety