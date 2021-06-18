На GOG.com продолжается «Летняя распродажа» с бесплатными раздачами и скидками до 90% на 3400 игр (Cyberpunk 2077 стоит всего $19,99)

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Летняя распродажа на GOG.com стартовала 9 июня и продлится по 28 июня текущего года, однако к акции практически ежедневно добавляются новые интересные предложения.

К примеру, в данный момент игроки могут бесплатно получить гоночную игру Absolute Drift, приобрести Cyberpunk 2077 с самой большой на сегодняшний день скидкой в рамках сервиса (-33%, $19,99 вместо $29,99) или же коллекцию «Только RED» из шести игр CD PROJEKT RED, которые обойдутся на 66% дешевле, чем если бы вы покупали их по отдельности.

Также GOG.com подготовил целый ряд тематических подборок, включая гоночные игры, ролевые игры, игры по вселенной Star Wars и т.д. Всего сервис обещает до 90% скидки на порядка 3400 игр различных жанров.

Найти их можно в следующем разделе:

К примеру, со скидками предлагаются следующие игры:

Little Nightmares II (-20%)

Frostpunk: Game of the Year Edition (-40%)

Children of Morta (-50%)

Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%)

The Outer Worlds (-50%)

SWAT 4: Gold Edition (-50%)

Pathfinder: Kingmaker — Imperial Edition Bundle (-55%)

Control Ultimate Edition (-60%)

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King (-60%)

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition (-60%)

Escape from Monkey Island (-65%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (-66%)

Warhammer: Chaosbane (-70%)

Baldur’s Gate: Enhanced Edition (-75%)

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut — Deluxe Edition (-75%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%)

Mad Max (-75%)

Darkest Dungeon (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided — Digital Deluxe Edition (-85%)

Hard West (-90%)

Styx: Master of Shadows (-90%)

Valhalla Hills (-90%)

Источник: GOG.com