На Hulu выйдет новый мультсериал Solar Opposites / «Солнечные противоположности» от авторов «Рика и Морти» [трейлер]
Любители мультфильмов со своеобразным юмором в стиле Рика и Морти скоро получат возможность насладиться новым продуктом от авторов вышеупомянутого сериала Джастина Ройланда и Майка Макмэна. Их творение под названием Solar Opposites / «Солнечные противоположности» выйдет в сервисе Hulu уже 8 мая 2020 года.
Solar Opposites расскажет о семье инопланетян, которые находят убежище в типичном американском городке, сталкиваясь с типичными проявлениями человеческой натуры, включая буллинг, наркотики и т.п.
Главного героя Корво озвучит сам шоураннер сериала Джастин Ройланд, также в перечне актеров озвучки Томас Миддлдитч («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Шон Джамброун и Мэри Мэк.
Первый сезон будет состоять всего из восьми серий, однако проект уже продлили на второй сезон, так что его авторы и продюсеры уверены в качестве ситкома.
Источник: Hulu