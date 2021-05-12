На Nintendo Switch выходит инженерный калькулятор — за $10

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Наконец-то можно будет провести нужные расчеты в перерывах между длинными сессиями в Breath of the Wild.

В Nintendo eShop появилась страничка приложения Calculator от Sabec. Это цифровой инженерный калькулятор. Стоит он $10, что весьма сюрреалистически, но это не единственная странность.

В соцсетях пользователи заметили, что интерфейс этого Calculator от Sabec подозрительно похож на калькулятор inchCALC+ от William Lipsey на iOS и Android, который стоит вдвое дешевле ($4,99).

На момент написания новости утилита все еще недоступна для покупки — релиз должен состоятся позже сегодня.