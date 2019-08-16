На орбите Земли распалась на части отработанная ступень, которая находилась там еще с 1992 года

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Специалисты 18 эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, занимающейся выявлением, отслеживанием и идентификацией искусственных объектов на околоземной орбите, засекли распад отработанной третьей ступени европейской ракеты Ariane-4. По имеющимся данным, он произошел 22 июля, но известно о нем стало только сейчас. Специалистам уже удалось обнаружить семь обломков.

#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#

22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated

pieces — no indication caused by collision. — 18 SPCS (@18SPCS) 14 августа 2019 г.

Как сообщается, ступень распалась сама, а не в результате столкновения с каким-либо объектом. Несет ли новый космический мусор угрозу другим аппаратам, не уточняется.

Отметим, что речь идет о части носителя, который вывел на орбиту в 1992 году американо-французский спутник Topex/Poseidon, южнокорейский спутник Kitsat-1 и французский космический аппарат S80/T. По настоящее время ступень дрейфовала на орбите высотой более 1300 км.

Ariane-4 — европейская одноразовая ракета-носитель семейства Ariane среднего класса. Ее использовали с 1988 по 2003 год. За 15 лет эксплуатации с ее помощью было произведено 116 запусков, из которых 113 были успешными.

В 2000-х Ariane-4 заменила новая ракета-носитель Ariane-5. В обозримом будущем европейцы введут в эксплуатацию перспективный носитель Ariane-6.

Источник: Naked Science