На орбите Земли распалась на части отработанная ступень, которая находилась там еще с 1992 года

Специалисты 18 эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, занимающейся выявлением, отслеживанием и идентификацией искусственных объектов на околоземной орбите, засекли распад отработанной третьей ступени европейской ракеты Ariane-4. По имеющимся данным, он произошел 22 июля, но известно о нем стало только сейчас. Специалистам уже удалось обнаружить семь обломков.

#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#

22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated

pieces — no indication caused by collision.

— 18 SPCS (@18SPCS) 14 августа 2019 г.