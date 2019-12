На PC и Xbox One вышел сборник The Telltale Batman Shadows Edition, состоящий из обновленных версий Batman: The Telltale Series и Batman: The Enemy Within

Студия Telltale Games, «возрожденная» компанией LCG Entertainment совместно с издателем Athlon Games (дочернее предприятие гонконгского холдинга Leyou), выпустила сборник The Telltale Batman Shadows Edition, который содержит обновленные версии всех пяти эпизодов оригинальной Batman: The Telltale Series, а также переиздание всего сезона ее продолжения, Batman: The Enemy Within.



Обе серийные игры, как утверждают разработчики, получили улучшения в плане визуальной составляющей, включая переработанные текстуры и измененную цветовую палитру, а также опциональный графический фильтр в стиле нуар, который меняет основную гамму на черно-белую, допуская при этом «вкрапления» цветных элементов.