На роль Джека Ричера в одноименный сериал от Amazon выбрали Алана Ритчсона (он похож на героя заметно больше, чем Том Круз)

Когда Amazon объявил о планах снять сериал по книжной серии «Джек Ричер» / Jack Reacher было понятно, что исполнивший эту роль в двух полнометражных фильмах Том Круз в качестве кандидата не рассматривается (не тот калибр актера). Однако фанатам кино и сериалов было интересно, сделают ли сериального героя более похожим на свой книжный прообраз.

Дело в том, что по книгам Джек Ричер — это весьма физически развитый мужчина ростом 195 см и весом порядка 100-110 кг. При этом Том Круз имеет официальный рост 170 см (а по некоторым источникам и вовсе 165 см), а вес — в районе 70 кг. И каким бы хорошим актером не был Том Круз, «сыграть» почти двухметрового отставного военного полицейского, который внушает уважение одним своим появлением, просто невозможно.

В Amazon явно учли промах своих коллег и позвали на роль Джека Ричера молодого актера Алана Ритчсона с ростом 192 см и весом около 100 кг — практически полное совпадение антропометрических показателей. Актер сыграл в фильмах серий The Hunger Games, Teenage Mutant Ninja Turtles и сериале Titans, так что особых проблем в изображении «крутого парня» у него явно не будет.

Отметим, что шоураннером сериала назначили Ника Сантору, который работал над сериалами The Sopranos, The Guardian, Law & Order, Prison Break и др. Производством сериала займутся Amazon Studios, Skydance Television and Paramount Television Studios, дата релиза пока не озвучивается.





Напомним, что в данный момент книжная серия «Джек Ричер» за авторством Ли Чайлда насчитывает 24 книги, экранизации двух из них — «Джек Ричер» (2012) и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016) собрали в прокате $380 млн при бюджете $60 млн каждый.

Источник: Variety