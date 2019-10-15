На роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене» выбрали Зои Кравиц

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Киностудия Warner Bros. официально объявила, что роль Женщины-кошки (Catwoman) в грядущем «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном в главной роли сыграет актриса Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы и модели Лизы Боне.

Интересно, что Зои уже играла (точнее, озвучивала) Женщину-кошку в анимационной ленте The Lego Batman Movie 2017 года, а также озвучила подругу Человека-Паука Мэри Джейн в мульфильме «Человек-паук: Через вселенные», так что неплохо знакома с двумя основными комикс-кино-вселенными.

Актриса плотно сотрудничает со студией Warner Bros., сыграв в таких крупных проектах, как «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Также ее можно было увидеть в популярных сериалах «Большая маленькая ложь» и «Californication», а также франшизах «Люди Икс» и «Дивергент».

Отметим, что ранее Женщину-кошку в полнометражных фильмах играли Энн Хэтэуэй («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», 2012), Хэлли Берри («Женщина-кошка», 2004), Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается», 1992) и др.

В планах Warner Bros. был фильм Gotham City Sirens / «Сирены Готэма» с Харли Квинн, Ядовитым Плющом и Женщиной-Кошкой, однако его производство сдвинули ради картины Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн».

Напомним, что в середине текущего года Warner Bros. официально утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, студия планирует сразу три фильма с его участием. Позже появились новости, что главного отрицательного героя в фильме сыграет Джона Хилл, а Джеффри Райту достанется роль комиссара Готэм-сити. После официального отказа Бена Аффлека сыграть роль Бэтмена еще в одном фильме и срежиссировать его, съемки нового фильма о Бэтмене доверили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступит в роли режиссера и продюсера.

Премьера фильма ожидается 25 июня 2021 года.

Источник: EW