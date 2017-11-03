«Не довезли»: В Сан-Франциско из грузовика службы доставки украли партию из 313 смартфонов iPhone X

В то время как поклонники продукции Apple по всему миру, внявшие советам компании, мирно и спокойно выстраивались в очереди в ожидании начала продаж смартфона iPhone X, трое «долговязых мужчин в толстовках с капюшоном» отважились на более решительные действия. Как сообщает CNET и местные СМИ эти трое неизвестных украли более 300 смартфонов iPhone X (если быть точным, 313 единиц) прямо из грузовика службы доставки UPS, припаркованного возле магазина Apple в Сан-Франциско.

Как сообщается, воры, приехавшие на белом микроавтобусе Dodge, дождались пока водитель грузовика службы доставки UPS покинет автомобиль, а затем принялись взламывать замок. Уборщик на парковке увидел, как преступники уносят коробки со смартфонами, и даже успел сделать фото. Его передали правоохранительным органам.

Согласно отчету полиции Сан-Франциско, общая стоимость украденных iPhone составляет около $370 тыс. Преступников пока не поймали, но, похоже, это вопрос времени, да и нажиться на награбленном у них вряд ли получиться. Как отметил сержант полиции Сан-Франциско Пол Веггенман отчет по делу был одним из самых толстых среди тех, что ему доводилось видеть. Каждый из смартфонов в этой партии был занесен в общую базе с описанием и серийными номерами.

Издание CNET, ссылаясь на информаторов, знакомых с ситуацией, сообщает, что покупатели, которые пришли забрать свои предзаказанные смартфоны, с пустыми руками домой не уйдут. Что же касается остальных, тут никакой ясности нет. Последнее время абсолютно все слухи указывали на то, что на старте продаж смартфона iPhone X образуется серьезный дефицит из-за низких объемов производства.

Источник: CNET