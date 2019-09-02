«Не укладываемся в сроки»: разработчики Epic Games Store больше не будут указывать примерные даты релиза будущих функций

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Создатели Epic Games Store изменили технологическую дорожную карту в Trello. Из нее были убраны все примерные даты выхода новых функций.

По словам разработчиков магазина, предыдущая дорожная карта зачастую не отображала реального положения дел, поскольку реализация многих функций не укладывалась в срок из-за необходимости доработки и смены приоритетов.

Отныне Epic Games Store будет сообщать о последних обновлениях, ближайших и будущих планах. Разработчики обещают обновлять дорожную карту каждые две недели. Вдобавок они будут отдельно сообщать на сайте магазина о крупных обновлениях вроде облачных сохранений и новых страниц с продуктами.

Источник: DTF