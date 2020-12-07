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Недельный рейтинг Steam: Вновь лидирует Cyberpunk 2077, на второе место благодаря дополнению Broken Fang вышел CS: GO

Недельный рейтинг Steam: Вновь лидирует Cyberpunk 2077, на второе место благодаря дополнению Broken Fang вышел CS: GO

Недельный рейтинг Steam: Вновь лидирует Cyberpunk 2077, на второе место благодаря дополнению Broken Fang вышел CS: GO


Сервис Steam опубликовал актуальную статистику самых популярных игр прошедшей недели (30 ноября — 6 декабря), составленную на основе выручки проектов. В третий раз подряд недельный рейтинг возглавил Cyberpunk 2077, релиз которого состоится уже на этой неделе — 10 декабря 2020 года, то есть успеху игра обязана только предзаказам.

На второе место вырвался старый добрый шутер Counter-Strike: Global Offensive благодаря свежему дополнению Operation Broken Fang / Операция «Сломанный клык» стоимостью 410 грн. Участников операции ждут испытания в новом режиме «Зачистка» и эксклюзивном премьер-режиме, а также новые карты, режимы игры и разнообразные награды, включая новых агентов, коллекции оружия, наклейки, нашивки и граффити.

На третьем месте — набор виртуальной реальности Valve Index VR Kit, в состав поставки которого входит игра Half-Life: Alyx. Высокое место в рейтинге объясняется как предпраздничной порой покупки подарков, так и высокой ценой комплекта (в Украине она составляет порядка 50 тыс. грн).

Полностью недельный Топ-10 Steam выглядит следующим образом:

  1. Cyberpunk 2077
  2. Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang
  3. Valve Index VR Kit
  4. Phasmophobia
  5. Among Us
  6. Football Manager 2021
  7. PlayerUnknown’s Battlegrounds
  8. Hades
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Total War: WARHAMMER II — The Twisted & The Twilight

Предыдущие версии рейтинга можно посмотреть по следующей ссылке.

Источник: Steam

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