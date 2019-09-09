Нейросеть избавит женщин от сообщений с прикрепленными фотографиями мужских гениталий

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Команда разработчиц из американского города Сиэтл разрабатывает ПО для фильтрации поступающих в личные сообщения фотографий мужских половых органов. Изначально софт будет адаптирован для социальной сети Twitter.

Идея проекта возникла у разработчицы Келси Бресслер после того, как очередной незнакомый мужчина прислал ей пресловутый «дикпик». Предполагается, что разрабатываемый алгоритм будет обнаруживать ню-снимки и удалять их до того, как получатель сможет их увидеть.

«Когда я получаю подобные фото, я чувствую неуважение к себе и нарушение личного пространства», — сообщила Келси Бресслер изданию BBC.

Любопытно, что для тестирования и обучения системы разработчицы обратились к мужчинам с просьбой отправить фотографии своего достоинства в личные сообщения специального Twitter-аккаунта «во имя науки». Добровольцев оказалось так много, что аккаунт вскоре пришлось закрыть.

«Я сталкиваюсь с проблемой кибер-эксгибиоционизма почти ежедневно, и Twitter меня не убедил, что они озабочены поиском решения. Как оказалось, создать такого рода ПО совсем не сложно, поэтому мне неясно, почему популярные сервисы и крупные технологические компании до сих пор не разработали ничего подобного», — отметила Бресслер.

Кроме того, разработчица добавила, что ее команда готова поделиться своими наработками с Twitter, когда проект будет завершен.

«Кто-то скажет: «Да просто закрой личные сообщения», — но мы не должны закрываться от мира, потому что некоторые люди не знают, как себя вести», — указала она.

Напоследок отметим, что в настоящее время созданная нейросеть без труда распознает «ванильные» дикпики, но пропускает ню-фото, на которых часть гениталий частично прикрыта. Вместе с тем, разработчицы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют в ближайшем будущем расширить возможности алгоритма.

Источник: BBC