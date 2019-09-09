Нейросеть избавит женщин от сообщений с прикрепленными фотографиями мужских гениталий
Команда разработчиц из американского города Сиэтл разрабатывает ПО для фильтрации поступающих в личные сообщения фотографий мужских половых органов. Изначально софт будет адаптирован для социальной сети Twitter.
Идея проекта возникла у разработчицы Келси Бресслер после того, как очередной незнакомый мужчина прислал ей пресловутый «дикпик». Предполагается, что разрабатываемый алгоритм будет обнаруживать ню-снимки и удалять их до того, как получатель сможет их увидеть.
«Когда я получаю подобные фото, я чувствую неуважение к себе и нарушение личного пространства», — сообщила Келси Бресслер изданию BBC.
Любопытно, что для тестирования и обучения системы разработчицы обратились к мужчинам с просьбой отправить фотографии своего достоинства в личные сообщения специального Twitter-аккаунта «во имя науки». Добровольцев оказалось так много, что аккаунт вскоре пришлось закрыть.
«Я сталкиваюсь с проблемой кибер-эксгибиоционизма почти ежедневно, и Twitter меня не убедил, что они озабочены поиском решения.
Как оказалось, создать такого рода ПО совсем не сложно, поэтому мне неясно, почему популярные сервисы и крупные технологические компании до сих пор не разработали ничего подобного», — отметила Бресслер.
Кроме того, разработчица добавила, что ее команда готова поделиться своими наработками с Twitter, когда проект будет завершен.
«Кто-то скажет: «Да просто закрой личные сообщения», — но мы не должны закрываться от мира, потому что некоторые люди не знают, как себя вести», — указала она.
Напоследок отметим, что в настоящее время созданная нейросеть без труда распознает «ванильные» дикпики, но пропускает ню-фото, на которых часть гениталий частично прикрыта. Вместе с тем, разработчицы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют в ближайшем будущем расширить возможности алгоритма.
Источник: BBC
- Келси Бресслер состоит в группе активистов The Badass Army, которая помогает жертвам «порномести», а также хакеров, похищающих интимные фотографии, в юридическом, психологическом и других аспектах.