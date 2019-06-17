Нейросеть от Adobe способна выявлять отредактированные в Photoshop лица

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Компания Adobe в сотрудничестве с учеными Калифорнийского университета в Беркли разработала инструмент на основе машинного обучения, который автоматически обнаруживает манипуляции, произведенные с лицом на фотографии с помощью Liquify (функции Photoshop, которая используется для корректировки формы и изменения выражений лиц).

Как сообщается, алгоритм был натренирован на базе данных, состоящей из изображений пар лиц до и после использования Liquify. Эффективность получившейся нейросети исследователи оценили в ходе эксперимента, в рамках которого добровольцам и ИИ нужно было указать, отредактировано ли представленное фото при помощи Liquify или нет. Выяснилось, что алгоритм определяет отретушированные лица с точностью 99,4%, при этом точность добровольцев составила всего 53,5%.

Помимо этого, нейросеть попробовали научить восстанавливать оригинальный снимок. Увы, в данном случае авторам удалось продемонстрировать лишь общую применимость подхода, поскольку восстановленные алгоритмом изображения не полностью повторяли оригинал.

Пока эта инициатива — не более чем исследовательский проект, однако в отдаленном будущем технологию намерены доработать (в частности, алгоритм планируется научить выявлять манипуляции с запечатленным на фото человеческим телом) и превратить в коммерческий продукт.

Как сообщили в компании, представленная разработка — часть «усилий Adobe по созданию защиты от фейков».

«Мы гордимся тем, какое влияние на мир оказал Photoshop и другие творческие инструменты Adobe, и вместе с этим осознаем этические последствия нашей технологии, — заявили исследователи. — Фейковый контент — это важная и все более актуальная проблема. И хотя до кнопки «отменить фотошоп» пока далеко, мы, несомненно, продолжим исследования в данной области».

Источник: The Verge