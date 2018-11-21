Немецкие исследователи из NOWlab напечатали на 3D-принтере электромотоцикл

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Немецкая лаборатория NOWlab представила первый в мире напечатанный электромотоцикл. Как сообщается, двухколесное транспортное средство собрали из 15 напечатанных компонентов. Электрическая часть — батарея, электромотор и фары — была добавлена позже.

Особое внимание исследователи уделили колесам, «деформируемые элементы» которых выполняют функцию амортизаторов. При этом для удобства управления переднее колесо сделали менее массивным, нежели заднее.

Длина напечатанного мотоцикла составляет 1,83 м, а масса — 60 кг. Напоследок отметим, что Nerabike — лишь демонстрация возможностей современных 3D-принтеров, и о планах начать производство таких мотоциклов ничего не известно. Стоимость проекта, как и технические характеристики эффектного прототипа, не разглашаются.

Источники: hightech.plus, Jalopnik