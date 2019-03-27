«Нет никаких новых цветных тем, это розыгрыш!». Twitter предостерег пользователей от смены года рождения на 2007-й

Если помните, в прошлом году соцсеть Twitter, которая недавно отметила свое 13-летие, массово блокировала пользователей за упоминание имени Илона Маска в ответах из-за ошибки в защитном механизме, направленном на борьбу с мошенниками и ботами. И вот сейчас стало известно об очередном таком инциденте с массовой блокировкой аккаунтов в Twitter. Только на сей раз виновата вовсе не Twitter или Маск, а сами пользователи, которые по своей наивности стали жертвами розыгрыша.

Кто-то пустил слухи о том, что сменив в настройках год своего рождения на 2007-й, можно разблокировать новые темы оформления, получить права администратора и даже синюю галочку верификации, которые показывает, что личность владельца аккаунта пользователя подтверждена. На всякий случай отметим, что это неправда.

В Twitter, как и во многих других соцсетях и сервисах, есть возрастное ограничение, сервисом могут пользоваться лишь лица, достигшие 13-летнего возраста. Таким образом, после смены года рождения на 2007-й автоматически срабатывает соответствующий защитный механизм и аккаунт моментально блокируется.

Многие пользователи заглотили наживку, среди них оказался и журналист BuzzFeed Райан Мак. Реагируя на массовые блокировки и обращения пользователей администрация Twitter опубликовала на странице техподдержки заявление, отметив, что никаких секретных цветовых схем нет и это самый обычный розыгрыш.

«Мы заметили пранк, который призывает людей менять дату их рождения в твиттере на 2007 год, чтобы разблокировать новые цветные темы. Пожалуйста, не делайте этого. Вас заблокируют, потому что вам будет меньше 13 лет».

Чтобы разблокировать свою учетную запись, пользователям, попавшимся на розыгрыше, нужно обратиться в техподдержку и, следуя инструкциям, предоставить копии документов, подтверждающие возраст.

Источник: The Verge