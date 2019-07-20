Netflix анонсировал документальный фильм об аниме
Стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм Enter the Anime, посвященный истории становления японской анимации, призванный ответить на вопрос «Что такое аниме?».
Как сообщается, картина будет включать в себя новые интервью с различными видными деятелями индустрии, такими как Кодзо Моросита (Saint Seiya), Синдзи Арамаки (Fullmetal Alchemist), Кэндзи Камияма (Higashi no Eden) и Еко Такахаси (Neon Genesis Evangelion). Кроме того, создатели Enter the Anime уделят внимание собственному аниме-контенту Netflix, в частности, Castlevania, Aggretsuko и Kengang Ashura.
Как указывает издание Whats-on-Netflix, картину найдут интересной как те, кто хочет поближе познакомиться с японским мультипликационным искусством, так и заядлые аниме-фанаты.
Выход фильма запланирован на 5 августа.
Источник: DTF