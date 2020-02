Netflix анонсировал приключенческий фэнтезийный сериал The Letter for the King, основанный на одноименном романе нидерландской писательницы Тонке Драхт

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный тизер нового приключенческого фэнтезийного сериала The Letter for the King, основанного на одноименном романе нидерландской писательницы Тонке Драхт, который увидел свет в 1962 году. Данное произведение, впоследствии переведенное на 25 языков мира, называют одним из главных произведений на нидерландским языке, вышедших во второй половине XX века.

Сюжет книги и экранизации рассказывает о юноше, мечтающем стать рыцарем. Однажды юному герою умирающий рыцарь передает в руки письмо, которое непременно нужно доставить королю, — мальчик соглашается выполнить это поручение, еще не подозревая, сколько опасностей ему предстоит преодолеть на пути в королевский замок и из скольких переделок выпутаться.

Согласно официальной аннотации к роману, The Letter for the King — это «классическое» рыцарское детское произведение, полное романтики и благородства. По словам авторов грядущей экранизации, они учли этот момент, а потому сериал можно будет смотреть в кругу семьи — в нем не будет излишнего насилия, кровавых и жестоких сцен.

Главную роль в The Letter for the King исполнил Амир Уилсон, который также известен по сериальной адаптации «Темных начал». Помимо него, в сериале сыграли также Энди Серкис (Голлум в кинотрилогии «Властелин колец») и его дочь Руби Серкис. За сценарий экранизации отвечает Уилл Дэвис («Как приручить дракона»).

The Letter for the King выйдет на Neftlix 20 марта.

Источник: DTF