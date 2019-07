Netflix готовит анимационный сериал по Cuphead

Игроделы Studio MDHR объявили, что в онлайн-кинотеатре Netflix выйдет сериал по игре Cuphead — The Cuphead Show.

Как сообщается, на данный момент сериал находится на начальной стадии производства. Его созданием занимается внутренняя команда Netflix при участии братьев Молденхауэр — разработчиков видеоигры. Шоу будет выполнено в комедийной манере и в визуальном стиле Cuphead. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что главными героями вновь станут Капхед и Магмен, при этом сериал «не будет повторять события игры».

Coming to you in full color and cine-sound, it's…The Cuphead Show! Witness the wondrous Inkwell Isles as you've never seen them before in an original series inspired by classic animation styles of the 1930s. Now in production by the talented team at @Netflix Animation! pic.twitter.com/4xA59eVLra

— Studio MDHR (@StudioMDHR) July 9, 2019