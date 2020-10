Netflix и Ubisoft снимут сериал по Assassin’s Creed

Стриминговый сервис Netflix сегодня весьма неожиданно анонсировал съемки нового фэнтези-сериала по вселенной Assassin’s Creed, одной из самых популярных франшиз в игровой индустрии и главной жемчужине Ubisoft. Короткий тизер грядущего проекта опубликовали в официальном твиттере Netflix.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers

— NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020