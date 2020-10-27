Netflix и Ubisoft снимут сериал по Assassin’s Creed





Стриминговый сервис Netflix сегодня весьма неожиданно анонсировал съемки нового фэнтези-сериала по вселенной Assassin’s Creed, одной из самых популярных франшиз в игровой индустрии и главной жемчужине Ubisoft. Короткий тизер грядущего проекта опубликовали в официальном твиттере Netflix.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Подробностей о проекте пока почти нет. Пока что у сериала нет ни названия, ни даты релиза. Когда именно начнется полноценное производство, также неизвестно. Известно, что продюсировать проект будут Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft. Прямо сейчас руководство Netflix ищет шоураннера для телевизионной адаптации популярной серии экшен-игр от Ubisoft, с которой онлайн-кинотеатр явно стремится повторить успех «Ведьмака» (к слову, только недавно возобновилось производство второго сезона).

Проект Netflix — не первая экранизация знаменитой серии игр Ubisoft. В 2016 году вышел фильм с Майклом Фассбендером в главной роли, которому не удалось добиться признания ни у критиков, ни у зрителей. Его рейтинг на Metacritic составляет 36 баллов из 100 при средней пользовательской оценке в 6,1 из 10.

Также можно вспомнить, что для Ubisoft это не первый совместный проект с Netflix — на подходе экранизации The Division с Джейком Джилленхолом и Джессикой Честейн в главных ролях, а также мультсериал по Splinter Cell, над которым работает сценарист «Джона Уика».