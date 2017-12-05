Netflix опубликовал первый трейлер киберпанк-сериала «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon по книге Ричарда Моргана

Несмотря на то, что “Бегущий по лезвию 2049” собрал в прокате заметно меньше, чем рассчитывали его создатели, тема научной фантастики в целом и киберпанка в частности остается весьма популярной среди производителей контента. Естественно, не мог обойти его стороной и сервис Netflix, который анонсировал выход первого сезона сериала «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon и опубликовал первый трейлер.

Сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Отметим, что «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon – это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга “Сломанные ангелы” / Broken Angels, а в 2005 году – завершающая часть “Пробужденные Фурии” / Woken Furies. Таким образом, в случае успеха первого сезона нас ждет еще минимум два следующих.

Повествование разворачивается в отдаленном будущем, где люди практически достигли бессмертия за счет переноса своей личности вместе с воспоминаниями (“cortical stack”) в новые тела (“sleeve”). Данный процесс позволяет до бесконечности перепрыгивать из тела в тело, однако в силу своей дороговизны он доступен только самым богатым и известным представителям человечества. По сюжету бывшего солдата Такеси Ковача (Юэль Киннаман – “Робокоп”, “Отряд самоубийц”, “Карточный домик”) “воскрешает” самый богатый человек на Земле Лоренс Бэнкрофт (Джеймс Пьюрфой) для того, чтобы он выяснил, кто убил его предыдущее “тело”.

Отметим, что все серии первого сезона «Видоизменённого углерода» / Altered Carbon выйдут на Netflix 2 февраля 2018 года.

Источник: Netflix