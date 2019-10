Netflix опубликовал первый тизер-трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» / Ghost in the Shell: SAC_2045, премьера запланирована на 2020 год

Еще в прошлом году стало известно, что Netflix заказал анимационный сериал по вселенной «Призрака в доспехах» и запланировал его выход на 2020 год. Сегодня сервис опубликовал первый тизер-трейлер проекта «Ghost in the Shell: SAC_2045».

Сериалом занимался Синдзи Арамаки (Shinji Aramaki), известный по «Appleseed» (2004), «Легенды Хало» (2010) и «Звёздный десант: Вторжение» (2012), а также Кэндзи Камияма (Kenji Kamiyama), который в свое время поработал над рядом проектов серии «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», включая два сезона сериала и полнометражный анимационный фильм.

События сериала развиваются в 2045 году, после «дефолта мирового капитализма», когда Девятый отдела МВД Японии и начинает впервые действовать. Сотрудники Section 9 борются с киберпреступниками будущего, при этом его сотрудники сами улучшены киберимплантами, а главная героиня майор Мотоко Кусанаги и вовсе является киборгом.

Напомним, что японская манга Ghost in the Shell в стилистике киберпанк вышла в 1989 году, после чего неоднократно экранизировалась. Последний «голливудский» вариант со Скарлетт Йоханссон в главной роли получил не самые высокие оценки, при этом особо критиковался выбор актрисы на главную роль.

P.S. Отметим, что на предварительных набросках Мотоко Кусанаги выглядела более симпатично, да и 3D-анимация видео не слишком впечатляет.

Источник: Netflix