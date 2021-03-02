Netflix опубликовал полноценный трейлер фэнтезийного аниме-сериала DOTA: Dragon’s Blood / «DOTA: Кровь дракона» (премьера 25 марта 2021 года)

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Как и было обещано ранее, стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер своего очередного аниме-сериала DOTA: Dragon’s Blood / «DOTA: Кровь дракона». Экранизацию игровой франшизы осуществляет южнокорейская студия Studio MIR, работавшая над проектами «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник».

Действие фэнтезийного сериала развернется во вселенной DOTA2 и расскажет о драконьем рыцаре Дэвионе, который посвятил свою жизнь борьбе со злом. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в события куда более масштабные, чем он мог себе представить.

Шоураннером, сценаристом, и исполнительным продюсером сериала DOTA: Dragon’s Blood / «DOTA: Кровь дракона» выступает Эшли Миллер («Тор» и «Люди Икс: Первый класс»), а сопродюсером выступил Ки Хьюн Рю («Вольтрон: Легендарный защитник»). Премьера первого сезона сериала стартует уже 25 марта 2021 года.

Источник: Netflix