Netflix показал полноценный трейлер фэнтезийного сериала Witcher / «Ведьмак», премьера — 20 декабря

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После короткого тизер-трейлера, показанного еще на июльском фестивале Comic-Con, стриминговый сервис Netflix выложил (наконец-то!) полноценный трейлер горячо ожидаемого фэнтезийного сериала Witcher / «Ведьмак», который наряду с «Властелином колец» от Amazon является главным претендентом на преемника «Игры престолов». Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского и никак не связано с играми CD Projekt RED, а главную роль в нем (ведьмака Геральта из Ривии) играет актер Генри Кавилл («Человек из стали»).

Трейлер показали на фестивале комиксов и игр в Лукке. В ролике показаны отношения Геральта с другими персонажами. Также в нем есть новые зрелищные боевые сцены. На мероприятии присутствовали шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич, а также актрисы Аня Чалотра и Фрейя Аллан, сыгравшие Йеннифэр и Цири.

Также создатели сообщили долгожданную дату премьеры шоу. Дебютный сезон будет состоять из восьми эпизодов, в которых адаптированы сборники рассказов «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Все восемь серий появятся в библиотеке Netflix 20 декабря.