Netflix показал второй тизер-трейлер фильма-продолжения «Во все тяжкие» с испуганным и плачущим Джесси Пинкманом
На 71-й церемонии вручения премии «Эмми» стриминговый сервис Netflix показал новый тизер полнометражного фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятого по мотивам сериала «Во все тяжкие».
Первый тизер, напомним, нам показали в прошлом месяце в рамках выставки D23. В новом же ролике можно увидеть героя Аарона Пола, который сидит в машине (явно Chevrolet El Camino, на котором герой Аарона Пола уезжает в финале пятого сезона) где-то на отшибе в кромешной тьме. На лице Джесси Пинкмана явно читается испуг и растерянность. Он рыдает, а по радио в это время пересказывают финальный эпизод шоу.
- Фильм El Camino: A Breaking Bad Movie расскажет историю Джесси Пинкмана, героя Аарона Пола, после окончания «Во все тяжкие». Как следует из кратного описания фильма, Джесси пытается переосмыслить свою жизнь после драматического побега из неволи, где он несколько месяцев занимался изготовлением наркотиков для неонацистов.
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- Картину написал и поставил Винс Гиллиган, шоураннер сериала.
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- Кроме Аарона Пола в киноленте появятся около десяти актеров, игравших в оригинальном сериале. В частности, известно, что к своим ролям вернутся Чарльз Бейкер и Мэтт Джонс.
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- Полнометражное продолжение сериала выйдет на Netflix 11 октября, а в 2020 году стартует пятый сезон «Лучше звоните Солу».