Netflix показал второй тизер-трейлер фильма-продолжения «Во все тяжкие» с испуганным и плачущим Джесси Пинкманом

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На 71-й церемонии вручения премии «Эмми» стриминговый сервис Netflix показал новый тизер полнометражного фильма «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятого по мотивам сериала «Во все тяжкие».

Первый тизер, напомним, нам показали в прошлом месяце в рамках выставки D23. В новом же ролике можно увидеть героя Аарона Пола, который сидит в машине (явно Chevrolet El Camino, на котором герой Аарона Пола уезжает в финале пятого сезона) где-то на отшибе в кромешной тьме. На лице Джесси Пинкмана явно читается испуг и растерянность. Он рыдает, а по радио в это время пересказывают финальный эпизод шоу.