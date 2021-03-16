Netflix представил официальный трейлер мистического сериала «The Irregulars» о Шерлоке Холмсе и его помощниках-беспризорниках [премьера 26 марта 2021 года]

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После короткого тизера нового сериала «The Irregulars» стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер проекта, который приоткрывает завесу тайны над его сюжетом. Оказывается, перед нами не просто детективная история о помощниках-беспризорниках легендарного сыщика, а набор жутких сверхъестественных событий, которые приоткрывают дверь в потустороннее.

Самое интересное заключается в том, что Шерлок Холмс вовлечен в эту историю с не самой лучшей стороны, а руководить процессом приходится доктору Ватсону…

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступил Том Бидуэлл (Watership Down). В главных ролях снялись Генри Ллойд-Хьюз, Ройс Пьерресон, Кларк Питерс, Таддеа Грэм, Дарси Шоу, Джоджо Макари, МакКелл Дэвид, Харрисон Остерфилд, Шейла Атим, Эйдан МакАрдл и другие.

Премьера первого сезона сериала «The Irregulars» состоится на платформе Netflix уже 26 марта 2021 года.

Источник: Netflix