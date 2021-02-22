Netflix представил первый тизер-трейлер фэнтезийного аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона»

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В середине прошлой недели стриминговый сервис Netflix и компания Valve анонсировали совместный проект по игровой франшизе в виде аниме-сериала «DOTA: Dragon’s Blood» / «DOTA: Кровь дракона». На момент анонса партнеры подготовили только короткий тизер с датой премьеры, но теперь решили показать полноценный тизер-трейлер проекта.

По сюжету действие фэнтезийного сериала происходит во вселенной DOTA2. В центре повествования — драконий рыцарь Дэвион, который посвятил жизнь борьбе с бедами мира. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в события куда более масштабные, чем он мог себе представить.

Перед премьерой первого сезона из восьми серий, которая состоится 25 марта 2021 года, создатели обещают выпустить полноценный трейлер «DOTA: Dragon’s Blood» / «DOTA: Кровь дракона».

Отметим, что над анимацией работает южнокорейская студия Studio MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник»). Шоураннером, сценаристом, и исполнительным продюсером выступает Эшли Миллер («Тор» и «Люди Икс: Первый класс»), а сопродюсером выступил Ки Хьюн Рю («Вольтрон: Легендарный защитник»).

Источник: Netflix