Netflix продлил Sex Education на второй сезон

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Стриминговый сервис Netflix продлил британский сериал Sex Education на второй сезон.

Как сообщается, продолжение начнут снимать весной. Как и в первом сезоне, во втором будет восемь эпизодов длительностью около часа.

Напомним, сериал рассказывает о старшекласснике по имени Отис. Благодаря своей маме, работающей секс-терапевтом, он знает многое об интимных отношениях и однажды решает помочь подросткам из своей школы с их трудностями, хотя у него самого есть большая проблема.

По статистике Netflix, первый сезон посмотрели свыше 40 миллионов раз, при этом критики также приняли Sex Education тепло — рейтинг сериала на Metacritic составляет 81 из 100. Судя по быстрому продлению, шоу стало хитом для онлайн-кинотеатра.

Когда конкретно выйдет продолжение, пока не сообщается.

Источник: DTF