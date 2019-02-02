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Netflix продлил Sex Education на второй сезон
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Netflix продлил Sex Education на второй сезон

Netflix продлил Sex Education на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил британский сериал Sex Education на второй сезон.

Как сообщается, продолжение начнут снимать весной. Как и в первом сезоне, во втором будет восемь эпизодов длительностью около часа.

Напомним, сериал рассказывает о старшекласснике по имени Отис. Благодаря своей маме, работающей секс-терапевтом, он знает многое об интимных отношениях и однажды решает помочь подросткам из своей школы с их трудностями, хотя у него самого есть большая проблема.

По статистике Netflix, первый сезон посмотрели свыше 40 миллионов раз, при этом критики также приняли Sex Education тепло — рейтинг сериала на Metacritic составляет 81 из 100. Судя по быстрому продлению, шоу стало хитом для онлайн-кинотеатра.

Когда конкретно выйдет продолжение, пока не сообщается.

Источник: DTF

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