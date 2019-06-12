Netflix снимет фильм по игровой франшизе Tom Clancy’s The Division. Главных героев сыграют Джейк Джилленхол и Джессика Честейн, режиссером выступит Дэвид Литч





Стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию игровой франшизы Tom Clancy’s The Division. Соответствующее объявление было сделано со сцены E3 2019, во время презентации компании Ubisoft.

Сроки премьеры фильма пока не называют, зато уже объявлены ведущие актеры — Джейк Джилленхол («Стрингер», «Человек-паук: Вдали от дома») и Джессика Честейн («Люди Икс: Тёмный Феникс», «Оно 2»). Если вдруг вы не в курсе, это достаточно востребованные (а значит и недешевые) голливудские звезды, которые способны привлечь внимание к будущему фильму простым наличием в актерском составе.

Режиссером выступит Дэвид Литч, который до этого снял выдающиеся и своеобразные боевики «Джон Уик», «Взрывная блондинка», «Дэдпул 2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Напомним, что первая часть Tom Clancy’s The Division вышла еще в 2016 году, ее продолжение Tom Clancy’s The Division 2 — в 2019 году. Игра представляет собой смесь action/RPG и шутера от третьего лица, события развиваются в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые подверглись вирусной атаке, а затем — нападению банд мародеров. Игрок выступает на стороне агентов Спецотряда, которые пытаются вернуть стабильность в полуразрушенную страну.

Источник: Engadget