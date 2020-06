Netflix снял фантастический мультфильм «Over the Moon» о маленькой китаянке, которая самостоятельно собрала ракету для полета на Луну [трейлер]

Похоже, у Netflix наконец появился достойный претендент на получение анимационного «Оскара». По крайней мере после просмотра трейлера мультфильма «Over the Moon» возникает именно такое чувство. Картина рассказывает о маленькой китаянке Фей Фей, которая самостоятельно строит ракету, чтобы добраться до обратной стороны Луны и встретить там Лунную Богиню.

На удивление, упорной девочке удается создать на заднем дворе дома то, на что Илон Маск потратил несколько лет и солидную сумму денег. Более того, с небольшой помощью она добирается до спутника Земли, где встречается с необычными лунными жителями.

Режиссером выступил легендарный Глен Кин, во времена работы на Disney создававший персонажей для мультфильмов The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas, Tarzan, Tangled (кстати, у него уже есть Оскар за короткометражку «Dear Basketball»). За анимацию отвечает студия Sony Pictures Imageworks, продюсирует проект Pearl Studio.

Роли озвучивают Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз, Маргарет Чо, Кимико Гленн, Артт Батлер и Сандра О.

Мультфильм «Over the Moon» выйдет на стриминговой платформе Netflix осенью 2020 года.

Источник: Variety