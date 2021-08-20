Netflix снял подростковый фильм ужасов «Nightbooks» / «Ночные тетради» про ведьму, которая любит страшные истории на ночь [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix снял подростковый фэнтези-хоррор «Nightbooks» / «Ночные тетради», основанный на одноименной книге писателя Дж. Э. Уайта, которая вышла всего три года назад. Главную отрицательную роль сыграла актриса Кристен Риттер, известная широкой публике по главной роли в супергеройском сериале «Джессика Джонс».

По сюжету ведьма похищает подростка Алекса и обещает сохранить ему жизнь только в случае, если каждую ночь он будет рассказывать ей страшную историю. Чтобы мальчик не сбежал, ведьма забирает его к себе домой — в страшную квартиру, представляющую собой смертоносный лабиринт. Встретив там служанку ведьмы Ясмин, Алекс объединяет усилия и собирается сбежать из зловещего места.

Главные подростковые роли сыграли Уинслоу Фигли («Тимми Фейл: Допущены ошибки») и Лидия Джюэтт («Хорошие девчонки»). Авторами сценария выступили Микки Дотри и Тобиас Иаконис, а режиссером — Дэвид Яровески, известный по фильму ужасов Джеймса Ганна «Гори, гори ясно» (Brightburn).

Премьера фильма «Nightbooks» / «Ночные тетради» состоится на платформе Netflix 15 сентября 2021 года.

Источник: Netflix