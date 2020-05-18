Netflix: Второй сезон супергеройского сериала The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» выйдет 31 июля 2020 года





В текущих условиях любая новость о том, что фильм или сериал выходит вовремя, а не переносится на неопределенный срок, воспринимается уже положительно. Так что фанатов фантастического сериала по одноименному комиксу The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» от Netflix можно только поздравить, ведь ждать встречи с любимыми героями остается совсем немного.

Традиционно для стримингового сервиса Netflix дата анонса второго сезона была представлена в отдельном коротком видео — это 31 июля 2020 года. Чтобы соответствовать моменту (и соблюдать карантинные меры) актеры сериала снимали видео у себя дома в актуальной стилистике «самоизоляционного флешмоба». С одной стороны мы смогли увидеть, как выглядят актеры не в образе своих героев, а в реальной жизни. С другой стороны, узнать хотя бы общую канву сюжета нам не удалось.

По сюжету, в один и тот же день в разных уголках Земли рождается сорок три ребенка, демонстрирующие сверхспособности. Эксцентричный миллиардер Реджинальд Харгривз решает собрать юные дарования вместе, чтобы в будущем они смогли спасти весь мир. Детство «братьев и сестер» проходит вместе в постоянных тренировках, обучении и борьбе с преступниками, однако повзрослевшие герои настолько надоели друг другу, что собрать их вместе смогла лишь серьезная проблема…

Напомним, что первый сезон сериала The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» в составе 10 серий вышел 15 февраля 2019 года. В ролях снялись Эллен Пейдж, Том Хоппер, Давид Кастаньеда, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и другие, практически все они вернутся к своим ролям во втором сезоне, где тоже ожидается десять серий.

Источник: Variety