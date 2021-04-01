Netflix выкупил права сразу на два сиквела детектива Knives Out / «Ножи наголо» за $450 млн, к своим ролям вернутся Дэниел Крэйг и Райан Джонсон





Издание Variety сообщило, что стриминговый сервис Netflix выкупил права сразу на два грядущих сиквела детективного фильма Knives Out / «Ножи наголо», вышедшего в 2019 году. За сумму $450 млн сервис гарантировал появление в продолжениях Дэниела Крэйга и Райана Джонсона — первый вновь сыграет главную роль детектива Бенуа Блана, а второй напишет сценарий, срежиссирует и спродюсирует картину.

Точные сроки выхода Knives Out 2 и Knives Out 3 пока не озвучиваются, но по некоторым данным съемки первого сиквела стартуют уже летом текущего года. Как вы помните, первый фильм отличался впечатляющим актерским составом, куда помимо Дэниела Крэйга вошли Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Ана Де Армас, Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Кэтрин Лэнгфорд и Джейден Мартелл. Однако так как в сиквелах детектив Бенуа Блан будет раскрывать новые загадки, появление всех вышеперечисленных актеров в продолжениях практически исключено.

Напомним, что вышедший в 2019 году детективный фильм с элементами комедии и драмы собрал в прокате $311 млн, что можно считать однозначным успехом с учетом бюджета всего $40 млн. Так как права на показ Knives Out 2 и Knives Out 3 выкупила стриминговая платформа, продолжения могут не выйти в широкий кинотеатральный прокат, так что напрямую сравнить сборы оригинала с сиквелами не удастся.

Источник: Variety