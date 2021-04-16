Официально: Netflix выпустит анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness в июле текущего года [новый трейлер]

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Во время мероприятия Resident Evil Showcase помимо других анонсов был показан новый трейлер анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness и объявлена дата премьеры на стриминговом сервисе Netflix.

Если ранее создатели заявили о намерении выпустить сериал до конца текущего года, то теперь поставили себя в более жесткие рамки, анонсировав премьеру на июль без указания конкретного числа. Также продюсеры объявили, что режиссерское кресло проекта займет Эйитиро Хасуми (Eiichirō Hasumi), а продюсером и супервайзером сериала выступит Хироюки Кобаяси (Hiroyuki Kobayashi) из Capcom. Анимацией занимается компания Quebico, которая ранее работала над анимационным фильмом Resident Evil: Vendetta (2017).

Отметим, что сюжет сериала Resident Evil: Infinite Darkness развернется вокруг героев Клэр Редфилд (Claire Redfield) и Леона Кеннеди (Leon Kennedy), которые встречались в ряде игр франшизы Resident Evil.

Интересно, что это не единственный проект Netflix по данной франшизе — ранее стриминговый сервис заказал игровой сериал по франшизе Resident Evil, развивать который будут авторы Supernatural и The Walking Dead. Этот сериал расскажет о судьбе дочерей Альберта Вескера (Джейд и Билли), причем события будут развиваться в двух временных отрезках — до того, как Т-вирус выбрался на волю и после этого события.

Источник: Engadget