Netflix заказал аниме-сериал по вселенной «Терминатор» у студии Production I.G, которая работала над Ghost in the Shell

Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по вселенной «Терминатор» Джеймса Кэмерона, проект уже находится на ранней стадии разработки, сообщило голливудское издание Variety. Несмотря на то, что Netflix еще не готов озвучить название сериала и хотя бы ориентировочные сроки его премьеры, у проекта уже есть шоураннер и студия анимации.

Партнером Netflix в данном проекте выступит киностудия Skydance, которая занималась производством двух последних фильмов франшизы — Terminator Genisys (2015) и Terminator: Dark Fate (2019). Так как аниме не относится к профильным жанрам данной киностудии, анимацией будет заниматься известная японская студия Production I.G. Она сотрудничает с Netflix с 2018 года и успела поработать над такими совместными проектами, как «Ghost in the Shell», «B: The Beginning» и «Eden of the East».

Шоураннером и исполнительным продюсером будущего аниме-сериала Terminator выступит Маттсон Томлин, работавший в качестве сценариста над фантастическим боевиком «Project Power» и перезапуском франшизы «Бэтмен» от Мэтта Ривза. Все создатели будущего сериала не скрывают, что являются фанатами фантастической вселенной, где активно используются путешествия во времени, что позволяет надеяться на качественный результат работы.

Напомним, что в рамках франшизы «Терминатор» вышло шесть полнометражных фильмов (премьера первого состоялась в далеком 1984 году и существенно продвинула карьеру Арнольда Шварценеггера) и один ТВ-сериал «Terminator: The Sarah Connor Chronicles». Несмотря на коммерческий провал последних частей, франшиза суммарно заработала более $2 млрд и стала культовой в рядах любителей фантастики.

Источник: Variety