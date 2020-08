Netflix заказал сериал по франшизе Resident Evil, развивать его будут авторы Supernatural и The Walking Dead

Слухи о сериале по игровой франшизе Resident Evil ходят еще с прошлого года, однако сервис Netflix только сейчас подтвердил работу над проектом и раскрыл несколько деталей.

Сценарий напишет Эндрю Дабб (Supernatural), исполнительным продюсером и режиссером двух первых серий выступит Бронуэн Хьюз (The Walking Dead, Breaking Bad). В первом сезоне будет восемь серий длительностью порядка часа, решение о продлении на второй сезон будет приниматься по итогам показа первого. Снимать их будет Constantin Film, которая работала над одноименной кинфраншизой с Миллой Йовович в главной роли.

Сюжет сериала будет развиваться в двух временных отрезках. В первом две 14-летние дочери Альберта Вескера (Джейд и Билли) переезжают вместе с отцом в городок Нью-Раккун, где их отец строит свою карьеру в корпорации Umbrella. Довольно скоро дети выясняют, что у отца слишком много темных секретов, способных разрушить мир. Вторая временная линия показывает события спустя более 10 лет с момента переезда семьи Вескер в Нью-Раккун — после того, как Т-вирус выбрался на волю, на Земле остается всего 15 млн человек и 6 миллиардов монстров, в которых превратились люди и звери, зараженные вирусом. Здесь тридцатилетняя Джейд пытается выжить в новых условиях, но секреты прошлого о сестре и отце преследуют ее и здесь.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

