Нидерландский исследователь разработал алгоритм, который помогает предотвращать самоубийства в китайской соцсети Weibo





Люди нередко используют социальные сети как способ рассказать о своих проблемах — но в большинстве случаев их сообщения остаются без внимания. Однако китайскому студенту Ли Фаню повезло. Прошлой зимой, сразу после Дня святого Валентина, он опубликовал в своем микроблоге на Weibo сообщение со словами:

«Я больше не могу. Я сдаюсь».

После этого 21-летний юноша намеревался покончить с собой. Как сообщает BBC, он страдал от тяжелой депрессии, влез в серьезные долги и вдобавок поссорился с матерью.

К счастью для Ли Фаня, его запись заметили, причем практически сразу после публикации. Программа, запущенная на компьютере в Амстердаме, более чем в 8500 км от его родного Нанкина, отметила пост и указала на него группе добровольцев. Когда им не удалось связаться со студентом — который, как оказалось впоследствии, вскоре после написания сообщения предпринял попытку суицида и уже потерял сознание, — волонтеры обратились в местную полицию, которая вовремя выехала к Ли Фаню и спасла его.

Эта необычная история — лишь один из многих успешных случаев в практике команды волонтеров Tree Hole. Ее основал выходец из КНР Хуан Чжишэн, старший преподаватель Амстердамского свободного университета, разработавший алгоритм, который отслеживает определенные страницы в Weibo, где пользователи высказывают сокровенные мысли, в том числе о суициде (например, это могут быть записи в профиле известной личности, покончившей жизнь самоубийством, под которыми потенциальные самоубийцы начали делиться своими проблемами).

Программа анализирует найденные сообщения и ранжирует их по десятибалльной шкале. Девятка означает, что пользователь твердо решил покончить с собой. Десятка указывает, что самоубийство происходит в данный момент. Если оценка ниже шести — что означает, что сообщение просто содержит депрессивное высказывание, — добровольцы обычно не вмешиваются.

Обнаружив «подозрительную» запись в соцсети, алгоритм отправляет сообщение волонтерам из разных уголков Китая, которые сразу пытаются связаться с предполагаемым самоубийцей, а если он не идет на контакт — то обращаются к его друзьям и родственникам или сразу в полицию.

700 жизней

Команда Tree Hole начала свою работу весной прошлого года. 29 апреля 2018 года ее участникам удалось спасти первого человека — 22-летнюю студентку колледжа по имени Тао Юэ, которая написала в Weibo, что планирует покончить с собой в ближайшее время. Пообщавшись с волонтерами проекта, она успокоилась и отказалась от этой идеи. Чтобы поддержать девушку, участники команды в течение нескольких месяцев каждую неделю посылали ей букеты цветов, а также ежедневно интересовались, как у нее дела. После этого добровольцам удалось спасти мужчину, который пытался спрыгнуть с моста, а затем — женщину, решившую покончить с собой после сексуального насилия.

Помимо психологической онлайн-поддержки, Tree Hole помогают также оффлайн: так, работающий в команде китайский специалист по ИИ помог человеку с социальной фобией найти работу — теперь он занимается маркировкой данных для алгоритмов машинного обучения.

Любопытно, что по словам волонтеров, анализ постов в соцсетях оказался гораздо более действенным инструментом, чем казалось на первый взгляд. Так, однажды ИИ обнаружил пост девушки, пообещавшей покончить с собой на Новый год. Когда волонтеры связались с ее матерью, та не поверила:

«Моя дочь выглядит счастливой. Что за чушь вы несете, какое самоубийство?».

Даже после того, как ей предоставили доказательства, женщина не отнеслась к происходящему серьезно. И лишь когда на Новый год полиции удалось предупредить попытку девушки спрыгнуть с крыши, ее мать поняла, что опасения волонтеров были обоснованными.

Хуан Чжишэн утверждает, за прошедшие 18 месяцев его команда, состоящая из 600 добровольцев, в общей сложности спасла почти 700 человек.

«Каждую неделю мы спасаем примерно 10 жизней», — указывает специалист.

К сожалению, Weibo ограничивает пропускную способность веб-сканеров, так что ежедневно алгоритм может обрабатывать лишь около 3000 записей в микроблогах. Другая проблема заключается в том, что удержать человека от суицида недостаточно — многие из спасенных требуют долгосрочного ухода. Добровольцам приходится поддерживать надежную связь с такими людьми, в частности, переписываться с ними в соцсетях на ежедневной основе. Вместе с тем, несмотря на все сложности, участники команды намерены продолжать свою деятельность, поскольку уверены, что их работа не напрасна.

Источник: hightech.plus