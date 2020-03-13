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Nightdive Studios анонсировала ремастер классического квеста 1997 года Blade Runner

Nightdive Studios анонсировала ремастер классического квеста 1997 года Blade Runner

Nightdive Studios анонсировала ремастер классического квеста 1997 года Blade Runner


Студия Nightdive, специализирующаяся на ремастерах классических игр, известная по обновленным версиям Turok: Dinosaur Hunter и Turok 2: Seeds of Evil, оригинальных System Shock и Blood, анонсировала Blade Runner: Enhanced Edition — переиздание известного квеста 1997 года Blade Runner, основанного на культовом одноименном фильме Ридли Скотта. В отличие от оригинала, новинка выйдет не только на PC (Steam), но и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз обновленной версии проекта состоится уже в этом году при поддержке издательства Alcon Entertainment.

Отметим, что сюжет оригинальной Blade Runner не пересказывает фильм, на котором она основана, однако ее события пересекаются с происходящим в ленте. В центре истории — детектив Рэй МакКой, который охотится за репликантами в Лос-Анджелесе образца 2019 года. Проект разрабатывался игроделами из Westwood Studios, известной по серии Command & Conquer. Общий тираж квеста в 2006 году перевалил за миллион копий, а сам он после выхода не просто удостоился похвалы критиков, назвавших игру одним из лучших представителей жанра, но даже получил премию Interactive Achievement Awards (сейчас — DICE Awards) как «лучшее приключение». Среди главных особенностей оригинальной Blade Runner можно выделить нелинейность сюжета, а также тот факт, что данный квест является одним из первых квестов с персонажами и окружением в 3D с визуализацией в реальном времени.

В конце 2019 года Blade Runner была впервые издана в цифровом виде в магазине GOG без каких-либо внутриигровых изменений силами энтузиастов сообщества ScummVM, а теперь студия Nightdive анонсировала ремастер проекта. Улучшенная версия игры получит обновленные модели персонажей, анимации и катсцены, а также поддержку современных разрешений, настраиваемую схему управления и некоторые другие нововведения. Вместе с тем, в Nightdive подчеркивают, что и сюжетная часть, и геймплей проекта останутся нетронутыми, а визуальная составляющая будет обновлена так, чтобы сохранить оригинальные атмосферу и видение разработчиков из Westwood Studios.

Напоследок отметим, что Blade Runner: Enhanced Edition создается посредством восстановления исходного кода оригинальной игры методом обратного инжиниринга (по-другому его не получить, поскольку сами исходники были утеряны еще в 2003 году при переезде сотрудников Westwood Studios в процессе ее ликвидации) и его переноса на проприетарный движок Nightdive, именуемый KEX Engine, на котором студия ранее выпустила большую часть своих ремастеров.

Источник: DTF

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