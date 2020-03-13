Nightdive Studios анонсировала ремастер классического квеста 1997 года Blade Runner





Студия Nightdive, специализирующаяся на ремастерах классических игр, известная по обновленным версиям Turok: Dinosaur Hunter и Turok 2: Seeds of Evil, оригинальных System Shock и Blood, анонсировала Blade Runner: Enhanced Edition — переиздание известного квеста 1997 года Blade Runner, основанного на культовом одноименном фильме Ридли Скотта. В отличие от оригинала, новинка выйдет не только на PC (Steam), но и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз обновленной версии проекта состоится уже в этом году при поддержке издательства Alcon Entertainment.

Отметим, что сюжет оригинальной Blade Runner не пересказывает фильм, на котором она основана, однако ее события пересекаются с происходящим в ленте. В центре истории — детектив Рэй МакКой, который охотится за репликантами в Лос-Анджелесе образца 2019 года. Проект разрабатывался игроделами из Westwood Studios, известной по серии Command & Conquer. Общий тираж квеста в 2006 году перевалил за миллион копий, а сам он после выхода не просто удостоился похвалы критиков, назвавших игру одним из лучших представителей жанра, но даже получил премию Interactive Achievement Awards (сейчас — DICE Awards) как «лучшее приключение». Среди главных особенностей оригинальной Blade Runner можно выделить нелинейность сюжета, а также тот факт, что данный квест является одним из первых квестов с персонажами и окружением в 3D с визуализацией в реальном времени.

В конце 2019 года Blade Runner была впервые издана в цифровом виде в магазине GOG без каких-либо внутриигровых изменений силами энтузиастов сообщества ScummVM, а теперь студия Nightdive анонсировала ремастер проекта. Улучшенная версия игры получит обновленные модели персонажей, анимации и катсцены, а также поддержку современных разрешений, настраиваемую схему управления и некоторые другие нововведения. Вместе с тем, в Nightdive подчеркивают, что и сюжетная часть, и геймплей проекта останутся нетронутыми, а визуальная составляющая будет обновлена так, чтобы сохранить оригинальные атмосферу и видение разработчиков из Westwood Studios.

Напоследок отметим, что Blade Runner: Enhanced Edition создается посредством восстановления исходного кода оригинальной игры методом обратного инжиниринга (по-другому его не получить, поскольку сами исходники были утеряны еще в 2003 году при переезде сотрудников Westwood Studios в процессе ее ликвидации) и его переноса на проприетарный движок Nightdive, именуемый KEX Engine, на котором студия ранее выпустила большую часть своих ремастеров.

Источник: DTF