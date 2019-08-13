Nike представила годовую подписку на… кроссовки для детей
Nike запустила в США подписку на кроссовки для детей Nike Adventure Club — сервис позволит родителям меньше беспокоиться о постоянной покупке обуви из-за того, что ребенок вырос из очередной пары. Об этом говорится в блоге компании.
Сервис рассчитан на детей в возрасте от двух до десяти лет. Пользователи могут выбрать три варианта подписки: четыре, шесть или двенадцать пар обуви в год по цене $20, $30 или $50 в месяц соответственно. Впоследствии подписку можно в любой момент отменить, приостановить, продлить или изменить.
После регистрации и выбора подписки пользователям необходимо выбрать приглянувшуюся пару обуви из 100 моделей коллекций Nike и Converse. Затем ее пришлют по почте, причем на коробке с обувью будет написано имя ребенка, а помимо обуви в ней будет «приключенческий набор» — инструкции к подвижным играм, наклейки и небольшой подарок, указывает TechCrunch. Как утверждается, компания составила их в партнерстве с некоммерческой организацией KaBoom, чтобы побудить детей вести активный образ жизни.
Если выбранная обувь не подошла, в течение недели ее можно обменять. После оплаты подписки и первого заказа Nike посредством фирменного приложения для смартфонов SNKRS с выбранной периодичностью будет просить родителей вновь померить стопу ребенка и выбрать новую пару обуви.
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- По данным Американского общества ортопедической стопы и голеностопного сустава, у детей в возрасте от трех лет размер стопы увеличивается на полразмера каждые полгода. Это означает, что им необходимо менять обувь дважды в год, не считая случаев, когда она изнашивается.
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