Nike представила годовую подписку на… кроссовки для детей





Nike запустила в США подписку на кроссовки для детей Nike Adventure Club — сервис позволит родителям меньше беспокоиться о постоянной покупке обуви из-за того, что ребенок вырос из очередной пары. Об этом говорится в блоге компании.

Сервис рассчитан на детей в возрасте от двух до десяти лет. Пользователи могут выбрать три варианта подписки: четыре, шесть или двенадцать пар обуви в год по цене $20, $30 или $50 в месяц соответственно. Впоследствии подписку можно в любой момент отменить, приостановить, продлить или изменить.

После регистрации и выбора подписки пользователям необходимо выбрать приглянувшуюся пару обуви из 100 моделей коллекций Nike и Converse. Затем ее пришлют по почте, причем на коробке с обувью будет написано имя ребенка, а помимо обуви в ней будет «приключенческий набор» — инструкции к подвижным играм, наклейки и небольшой подарок, указывает TechCrunch. Как утверждается, компания составила их в партнерстве с некоммерческой организацией KaBoom, чтобы побудить детей вести активный образ жизни.

Если выбранная обувь не подошла, в течение недели ее можно обменять. После оплаты подписки и первого заказа Nike посредством фирменного приложения для смартфонов SNKRS с выбранной периодичностью будет просить родителей вновь померить стопу ребенка и выбрать новую пару обуви.

Кроме того, дважды в год Nike будет присылать участникам программы пакеты для использованной обуви, которые можно бесплатно отправить обратно производителю. Если использованная обувь будет в хорошем состоянии, ее передадут нуждающимся семьям, а если в плохом — ее отправят на переработку по программе Nike Grind. Напоследок отметим, что Nike тестировала сервис подписки на кроссовки для детей с 2017 года — тогда он назывался EasyKicks, указывает TechCrunch. С тех пор в тестировании приняли участие около 10 тысяч пользователей. Источник: VC