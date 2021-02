Нил Бломкамп: Фантастический боевик «District 10» уже в работе, сценарий напишут авторы первой части «District 9»

Талантливый режиссер Нил Бломкамп сделал неожиданное заявление в соцсетях — оказывается, он уже начал работу над сиквелом необычного боевика «District 9» / «Район № 9» (2009) об инопланетных пришельцах, помещенных в гетто после аварии их корабля над ЮАР.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming…

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021