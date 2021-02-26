Нил Бломкамп: Фантастический боевик «District 10» уже в работе, сценарий напишут авторы первой части «District 9»

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Талантливый режиссер Нил Бломкамп сделал неожиданное заявление в соцсетях — оказывается, он уже начал работу над сиквелом необычного боевика «District 9» / «Район № 9» (2009) об инопланетных пришельцах, помещенных в гетто после аварии их корабля над ЮАР.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming… — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021

Судя по сообщению, сценарий к «District 10» / Район № 10 напишут сам Нил Бломкамп, актер Шарлто Копли и сценаристка Терри Татчелл, ну а режиссером в очередной раз выступит сам Нил Бломкамп. Интересно, что эта троица работала не только над «District 9», но и в полном составе сняла еще один интересный научно-фантастический боевик «Робот по имени Чаппи» / «Chappie».





Естественно, сроки выхода фильма «District 10» пока не озвучиваются, но начало работ над сиквелом можно только приветствовать.

Отметим, что в 2018 году Нил Бломкамп должен был снять для MGM фильм RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа», который стал бы прямым продолжением оригинального Робокопа 1987 года. Однако спустя год автор покинул режиссерское кресло из-за несовместимости графиков съемок.

Источник: Нил Бломкамп