Нил Деграсс Тайсон: «Илон Маск хочет коренным образом изменить человеческую цивилизацию»

Знаменитый астрофизик и популяризатор науки уверен, что инновации Илона Маска, которые многие критикуют, способны коренным образом изменить будущее и даже предотвратить войны.

«Каким бы важным ни был Стив Джобс, а в этом сомнений нет — и стоит добавить к нему Билла Гейтса, потому что они вместе произвели компьютерную революцию — есть отличие: Илон Маск пытается изобрести новое будущее, а не очередное приложение», — заявил Деграсс Тайсон.

В отличие от большинства других предпринимателей, разработчиков и инженеров, Маск думает об обществе, культуре, о том, как мы взаимодействуем друг с другом и какие усилия следует приложить, чтобы вывести цивилизацию на качественно новый уровень, говорит американский астрофизик.

«Илон не просто пытается разработать новый автомобиль или отправить человека на Марс, он хочет изменить саму суть автомобилестроения и исследований космоса», — утверждает Тайсон.

Можно предположить, что космические планы Маска пришлись по вкусу директору Нью-Йоркского планетария и ведущему шоу «StarTalk» ввиду схожести интересов. Однако сам Тайсон объясняет это иначе: колонизация других планет потенциально может повлиять на все человечество, предотвратив соперничество за сокращающиеся ресурсы — основной фактор войн.

«Космос — бесконечный источник ресурсов; ресурсов, из-за которых мы ведем войны тут, на Земле, — говорит астрофизик. — В космосе нет надобности воевать, астероидов хватит на всех. Как только люди начнут добывать ресурсы в космосе — что потенциально также открывает путь к бесконечной энергии, — то, вероятно, перестанут воевать друг с другом. Именно эту цель и преследует Маск — он хочет повлиять на развитие человеческой цивилизации в долгосрочной перспективе».

Вместе с тем, добавляет ученый, сегодня предпринимателя склонны недооценивать.

«Но признание еще придет, — предрекает он, — когда отрасли, которые Маск трансформирует, изменят жизнь тех, кто сейчас и понятия не имеет о том, что происходит».

Не волнует Деграсса Тайсона и недавний ажиотаж, вызванный тем, что Илон Маск покурил травку в эфире радиошоу. По словам астрофизика, выходки харизматичного предпринимателя не мешают ему, как и многим другим, поддерживать благородные начинания бизнесмена.

«Все равно всем, кому не безразличен космос, не безразличен и Маск», — подытожил Тайсон.

Источники: CNBC, hightech.plus