Nintendo представила беспроводной ретро-контроллер в стилистике SNES для консоли Nintendo Switch по цене $29,99

Японская компания Nintendo продолжает экспериментировать с геймпадами для консолей Switch и после патента на «гибкие» контроллеры Joy-Con представила официальный беспроводной ретро-контроллер в стилистике SNES.

Контроллер позиционируется как идеальное устройство для игры в классические ретро-игры Super Nintendo, сборник которых был недавно выпущен компанией. В остальных случаях стандартные Joy-Con с нормальными крестовинами и джойстиками отлично справляются со своей задачей, так что менять их на что-то другое особой необходимости нет.

Аксессуар уже доступен по цене $29,99, однако кроме этой суммы для покупки вдобавок необходимо быть подписчиком сервиса Nintendo Switch Online стоимостью $4/мес. Более того, Nintendo отпускает не более четырех контроллеров в одни руки, по непонятной причине опасаясь ажиотажа или же рассчитывая ограничить возможность их перепродажи третьим лицам.

Отметим, что в список ретро-игр SNES, доступных для Switch в рамках сервиса Nintendo Switch Online входят следующие игры: Super Mario Kart, Kirby’s Dream Course, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, F-Zero, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Star Fox, Stunt Race FX, Super Metroid, Kirby’s Dream Land 3, Pilotwings, Super Soccer, Super Tennis, Brawl Brothers, Demon’s Crest, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, Super E.D.F. Earth Defense Force, Super Puyo Puyo 2, Breath of Fire, Super Ghouls ’n Ghosts.

Напомним, что Nintendo уже выпускала ретро-контроллеры для Switch, однако модель в NES-стиле стоимостью $60 оказалась слишком дорогой и недостаточно функциональной.

